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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مبابي يصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفًا بالدوري الفرنسي

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الفرنسي يواصل تحطيم الأرقام
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

عزز الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، رصيده التهديفي في الدوري الفرنسي، في الصدارة برصيد 22 هدفًا في 20 مباراة الموسم الجاري.

وفاز باريس سان جيرمان بسهولة على أولمبيك نيم بثلاثية كان من نصيب الفائز بلقب كأس العالم هدفين منها.

ليرفع لاعب موناكو السابق، رصيده إلى 51 هدفًا في الدوري الفرنسي، وليصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة.

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حيث تفوق بعمر الـ20 عامًا وشهرين و3 أيام، على كلاً من يانيك ستوبيرا بعمر الـ21 عامًا في 1982، وكذلك جابريل سيسيه بعمر الـ22 عامًا في 2003.

وكان مبابي قد أصبح أفضل هداف فرنسي باللقاء الماضي برصيد 20 هدفًا في الدوري الفرنسي عبر تاريخ باريس سان جيرمان.

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ويقود مبابي فريقه في ظل غياب كافاني ونيمار بسبب الإصابة، حيث مهد طريق الفريق الفرنسي للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، بعدما سجل هدفًا في شباك مانشستر يونايتد ذهاباً.

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