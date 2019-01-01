مبابي يسجل هدفه الـ50 مع باريس ورقم قياسي ينتظر توخيل

الدوري الفرنسي في طريقه بكل سهولة لباريس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل باريس سان جيرمان إحكام قبضته على الدوري الفرنسي، بفوز على كان بهدفين مقابل هدف.

وسجل الفرنسي الشاب، كيليان مبابي هدفين، أحدهم من ركلة جزاء هي الأولى له في الدوري الفرنسي، ليقود فريقه لمواصلة الانتصارات.

ورفع مبابي رصيده إلى 50 هدفًا في 76 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، منذ انضمامه لصفوف الفريق من الموسم الماضي.

وساهم الشاب البالغ 20 عامًا، في صناعة 28 هدفًا، ليصبح مساهماً بهدف لكل 77 دقيقة مع فريق العاصمة الفرنسية منذ انضمامه من صفوف موناكو.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 24 هدفًا ويأتي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بفارق هدف، في سباق الحذاء الذهبي.

50 - Kylian Mbappe 🇫🇷 with Paris in all competitions:



76 games



50 goals ⚽



28 assists 🎯



Involved in a goal every 77 minutes ⚡



Impressive.#SMCPSG pic.twitter.com/KtqQVHs7vO — OptaJean (@OptaJean) March 2, 2019

كما حقق الفريق الباريسي رقمًا قياسيًا بعد خوض 26 مباراة في الدوري الفرنسي بتحقيق 71 نقطة.

ويحتاج توماس توخيل 26 نقطة من 12 مباراة متبقية، من أجل كسر الرقم القياسي المسجل باسم النادي في موسم واحد بعدد النقاط والتي وصلت إلى 96 نقطة.

وفشل الفريق الباريسي في الفوز بثلاثة مباريات فقط، الموسم الجاري، من أجل اللقب السادس في آخر 7 مواسم.