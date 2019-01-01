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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مبابي يحصل على زيادة 1400% في راتبه مع سان جيرمان

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Getty Images
كم يتقاضى مبابي في باريس سان جيرمان؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الراتب الذي يحصل على كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان والذي يجعل رحيله عن العاصمة الفرنسية أمر غير محتمل.

مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 على سبيل الإعارة مع حتمية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "لو دومان" الفرنسية نقلًا عن السيرة الذاتية الخاصة باللاعب أنّ مبابي يحصل على 20.7 مليون يورو سنويًا في باريس سان جيرمان بنسبة زيادة عن راتبه في موناكو وصلت إلى 1400%.

وأوضحت أنّ اللاعب يتقاضى 9.7 مليون يورو شهريًا خالية من الضرائب في الموسم الحالي مع توقع بزيادة في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الأموال صافية من الضرائب وأنّ النادي الباريسي يتكفل بدفع الضرائب عن اللاعب.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحاول التعاقد مع مبابي لتدعيم الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وينافس صاحب الـ 20 سنة على الحذاء الذهبي مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 34 للبرغوث.

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