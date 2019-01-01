النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مبابي مشيدًا بمعسكر الدوحة بعد الفوز على جانجون: ننظر للمستقبل

التعليقات()
Getty
هاتريك للفرنسي الشاب

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

علق الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، على اكتساح باريس سان جيرمان الكبير لضيفه جانجون بتسعة أهداف نظيفة في الدوري الفرنسي.

وثأر بطل الدوري الفرنسي، من جانجون، الذي أقصاه من كأس الرابطة الفرنسية بربع النهائي الأسبوع الماضي.

وسجل كافاني هاتريك وكذلك مبابي، وسجل نيمار هدفين، واختتم توماس مونييه التسجيل بالهدف التاسع.

اختيارات المحررين

مبابي تحدث عقب نهاية اللقاء:"نحن سعداء، لقد عملنا بجد على الأداء الجماعي في الدوحة، لأن هذا ما ينقصنا، الأمر جيد لكن لدينا مزيد من العمل".

إيمري يجد الحل للفوز مع أرسنال

وتابع: "نعرف أننا نمتلك الجودة، لكنها ليست كافية، نحن ننظر للمستقبل، ليس للخروج من كأس الرابطة الفرنسية".

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بثمن النهائي.

الموضوع التالي:
فالفيردي: سوق الانتقالات؟ لست محبطًا، ومازلت أنتظر
الموضوع التالي:
مورينيو يرفض وصفه بالمدرب الدفاعي ويرد على المشككين في قدراته
الموضوع التالي:
مورينيو: رفضت ثلاثة عروض تدريبية حتى الآن.. وهذه شروطي للخطوة المقبلة!
الموضوع التالي:
لاكازيت: نفذنا ما قاله لنا إيمري لذلك فزنا
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | صحفي ياباني محذرًا السعودية: الساموراي لم يظهروا قوتهم بعد
إغلاق