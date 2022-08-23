"مبابي لم يطلب رحيل نيمار من باريس سان جيرمان!"

لاعب باريس سان جيرمان السابق ينفي الشائعات

يرى لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق جيروم روتن أن الفرنسي كيليان مبابي لم يطلب أبدًا سواء الرحيل أو مغادرة نيمار للفريق العاصمي.

التوترات بين مبابي ونيمار والتي تفجرت بقوة في مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه دفعت الكثيرين للحديث باستضافة عن مدى إمكانية رغبة مبابي في رحيل نيمار، خصوصًا مع الصلاحيات الواسعة التي منحت للنجم الفرنسي بعد تجديد عقده في فريق العاصمة الباريسية، منها ما أشيع حول إسهامه في إدارة المشروع الرياضي للنادي برمته.

مبابي لم يطلب رحيل نيمار

روتن تحدث عن هذا في تصريحاته لـ"آر إم سي سبورت" قائلًا: "مبابي لم يطلب أي شيء، هذا أمر واضح لست أنا فقط من يقوله، لست على علاقة شخصية معه كي أقول هذا الأمر".

وأضاف اللاعب الذي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة موناكو في 2004 قبل الخسارة من بورتو البرتغالي في المحطة الأخيرة: "مبابي محترف جيد، وأنا أعلم أنه لم يطلب المغادرة، ولم يطلب أيضًا مغادرة أحد، لقد أراد مشروعًا رياضيًا مختلفًا ولهذا استغرق تمديد التعاقد وقتًا طويلًا".

وأردف: "نيمار يعرف أنه كي يضع نفسه في أفضل حالة بدنية قبل كأس العالم عليه أن يبقى في باريس سان جيرمان، لم يكن يمتلك عروضًا حتى تتم مناقشة رغبة مبابي في رحيله أم لا.. الأمر واضح".