مبابي: لقد لعبنا مثل المبتدئين!

النجم الفرنسي غاضب من أداء فريقه في خماسية ليل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعرب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن إحباطه من أداء فريقه في الخسارة الثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضد ليل.

وقال مبابي لكانال بلوس عقب المباراة:"لقد جرت المباراة من صندوق إلى آخر ومن جهة لأخرى، كنا نقود الوضع في بعض الأوقات، والعكس في البعض الآخر".

وأضاف:"سنكون البطل لاحقاً، ولكن حين تخسر يجب أن تخسر بشكل معين، لا يجب أن تخسر شخصيتك بهذا الشكل، وتتلقى 3 و4 و5".

وتابع:"لم يكن هذا طبيعياً، ولكن ليل فريق جيد لذلك أهنئه، لديه جماهير جيدة وملعب جميل، ولكن يجب أن نلعب بشخصية أكبر".

وأوضح:"هذا واحد من أخطائنا ويجب علينا أن نصلحها، لقد لعبنا مثل المبتدئين اليوم، يجب أن نستعيد التركيز، هناك مباراة يوم الأربعاء، ولكن أعتقد أنه يجب علينا التوقف عن الخسارة بهذا الشكل".

يذكر أن باريس يحتل صدارة الدوري بفارق 17 نقطة عن ليل الذي يبقى له 6 مباريات، ما يعني أن حسم اللقب مسألة وقت لا أكثر.