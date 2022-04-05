"مبابي قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد وليس ريال مدريد"

يعتقد أسطورة كرة القدم الفرنسية إيمانويل بيتي، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يرحب بفكرة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وارتبط صاحب الـ23 سنة بالانضمام لصفوف ريال مدريد طوال الفترة الماضية، قبل انتهاء عقده مع باريس في يونيو المقبل.

ووسط تضارب الأنباء حول موافقته على التجديد مع باريس ورحيله، أبدى بيتي رأيه في مستقبل النجم الشاب.

ماذا قال بيتي؟

لاعب وسط آرسنال السابق قال في تصريحات لـ"Genting Casion:"مبابي يعتبر من قادة باريس وهناك العديد من المحادثات والتكهنات حول مستقبله".

وأضاف:"هل يرحل أم يبقى؟ لقد خرج مؤخرًا ليؤكد أن هناك بعض العوامل الجديدة التي ستحسم قراره، ربما يعني ذلك دخول ناد ثالث يحاول التعاقد معه".

وتابع:"هناك تكهنات حول دخول فريق آخر في السباق من ألمانيا أو إنجلترا، ربما بايرن ميونخ ولكن هل يملكون المال أو تتماشى هذه الصفقة مع سياستهم؟".

احتمالية مانشستر يونايتد

وواصل بيتي حديثه:"ربما يوجد ناد في إنجلترا، يتحدث الناس عن مانشستر سيتي وليفربول، ولكن لماذا لا يتحدثون عن مانشستر يونايتد؟".

وأوضح:"أعلم أن كيليان مرتبط جدًا بمدينته ومعجبيه وعائلته وأصدقائه، لذلك هو قرار ضخم بالنسبة له وليس سهلًا".

واستكمل:"إذا أقنعه باريس بمشروع جديد من أجل البقاء، فقد يكون ذلك كافيًا للاحتفاظ به ولكن الأمر في غاية الصعوبة".

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