مبابي عن الهدف 100: الأمر أصابني بالتشتت

رقم كبير للنجم الفرنسي الشاب مع نادي العاصمة

كشف نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن شعوره بعد نجاحه أخيراً بتسجيل هدفه رقم مائة بقميص النادي الفرنسي بلقاء مونبلييه الأخير لحساب مسابقة الدوري المحلي.

مبابي سجل هدفه رقم 99 في مباراة موناكو في العشرين من نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين دخل في صيام تهديفي كسره في الانتصار السبت بنتيجة 3-1.

وقال اللاعب مع قناة ناديه الرسمية: "رقم أسطوري بلوغ 100 هدف، كنت أفكر في الأمر باللقاءين الماضيين وأصابني بالتشتت ولذا لم أكن موفقاً، فكرت في الأمر أكثر من اللازم".

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وأكمل: "حاولت التركيز مع الفريق ومساعدة الزملاء وردوا لي المعروف بأفضل طريقة ممكنة، أعطوني الهدف في غياب الحارس وأنا سعيد للغاية".

وواصل مع "كانال بلوس": "أعرف أرقامي، تحررت أخيراً، لم أتخيل عند التوقيع مع بي إس جي أن أبلغ الرقم بهذه السرعة، كان هدف بعيد المدى".

وختم: "يمكنني تسجيل المزيد، 200 هدف؟ من يعرف، لم أفكر في 100، يجب أن تركز فقط في اللقاء المقبل".

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وسجل مبابي 74 هدفاً من المائة في الدوري المحلي، والبقية تأتي في المسابقات الأوروبية مع بي إس جي منذ انضمامه للفريق قادماً من موناكو.