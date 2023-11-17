مبابي: علمت أن ميسي سيفوز بالكرة الذهبية في هذا الوقت!

تصريحات هامة من النجم الفرنسي..

استكمالًا للمؤتمر الصحفي الذي تناول فيه العديد من التفاصيل الهامة، تطرق الفرنسي الدولي كيليان مبابي إلى المسألة التي أثارت الكثير من الجدل، وهي استحقاقية ليونيل ميسي للفوز بالكرة الذهبية 2023.

وقال مبابي: "مبابي يستحق الفوز بالجائزة لأنه توج بكأس العالم" منهيًا الجدل حول استحقاقية الأرجنتيني للجائزة.

وأردف: "أنا وهالاند قدمنا موسمًا رائعًا أيضًا، لكن الأمر لا يتمتع بنفس وزن كأس العالم بكل تأكيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد: "في ليلة كأس العالم عرفت من سيتوج بلقب الكرة الذهبية" في إشارة إلى النهائي بين فرنسا والأرجنتين وحصد ميسي للقب، بينما كان الكل يتوقع أن يكون مبابي هو المرشح للفوز إذا حقق لقب كأس العالم.

يذكر أن مبابي قد تطرق إلى مستقبله برفقة باريس سان جيرمان أو انتقاله إلى ريال مدريد، وموقفه من تمثيل فرنسا في الأولمبياد الصيفية المقبلة.