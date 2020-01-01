مبابي سعيد في باريس ونيمار لا يفكر في برشلونة

نجم باريس يغلق الباب أمام رحيل الثنائي

كشف أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، عن موقف زميليه نيمار وكيليان مبابي، من الاستمرار عن الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نيمار تصدر عناوين الصحف أكثر من مرة الأسابيع الماضية، نظراً لرغبة برشلونة القوية في الحصول على خدماته، وإعادته مرة أخرى لكامب نو.

وعلى الجانب الآخر تزداد التكهنات حول مصير مبابي، بوجود اهتمام من ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان بضمه، ومحاولات النادي الإسباني لإقناعه بعدم التجديد مع باريس.

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هيريرا قال عن هذه الأنباء:"تناولت العشاء مع نيمار قبل فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، هو مهتم جداً بمشروع النادي وأخبرني أنه يشعر بسعادة كبيرة هنا".

وأضاف:"نفس الأمر بالنسبة لمبابي فهو متواجد معنا ويمتلك نفس الطموحات التي نسعى لها بنجاح هذا المشروع المثير للاهتمام".

وأما عن سخرية نيمار من إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند:"هو من بدأ ببعض التغريدات عقب مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لذلك جاء الرد، ليس من الجيد أن تُغضب نيمار ومبابي".

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جدير بالذكر أن الموسم الأول لهيريرا مع باريس جاء مخيباً للآمال، حيث شارك صاحب الـ30 سنة في 18 مباراة فقط بسبب الإصابات.