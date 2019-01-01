مبابي: سأشاهد ريال مدريد وزيدان كمعجب فقط

الفرنسي الشاب يقاتل ميسي على الحذاء الذهبي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سعادته بتسجيله للهدف رقم 30 بالهاتريك في شباك موناكو، خلال مباراة التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وقال مبابي لكانال بلوس:"آخر لاعب سجل 30 هدفاً كان بابين؟ أعرف أعرف، أنا سعيد ولكن الموسم لم ينتهي بعد يمكنني تسجيل المزيد".

وأضاف:"لقد أردنا الفوز بهذا اللقب، ولذلك نحن سعداء. نشعر بالإحباط لما حدث أمام مانشستر (يونايتد في دوري الأبطال)، ولكن الكرة تستمر".

وأوضح:"سأكون سعيداً إذا فزنا بكأس فرنسا، حين ترى داني ألفيس الذي يملك حوالي 40 لقباً، الأمر يجعلك تحلم بالمزيد".

أما عن فكرة الانتقال لريال مدريد فقال:"أنا هنا، أنا مع المشروع، من الجيد لريال مدريد أن يكون لديه زين الدين زيدان، ولكني سأشاهد كمجرد معجب".

يذكر أن مبابي ينافس ليونيل ميسي نجم برشلونة على الحذاء الذهبي، حيث يسبقه الأخير بـ3 أهداف ويبقى لكل منهما 5 جولات.