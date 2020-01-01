مبابي: رونالدو يلهمني والوقت تأخر بالنسبة لميسي

كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يؤكد أن خطوة حصوله على الإلهام من ليونيل ميسي تأخرت بسبب رحيله عن موناكو.

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان عن إعجابه الكبير بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكد خلاله أن مسيرة النجم البرتغالي تلهم مسيرته كلاعب.

وقال مبابي: "عندما تنشأ كلاعب كرة قدم في فرنسا يكون زيدان هو أسطورتك وقدوتك بكل تأكيد، لكن من بعده هناك كريستيانو رونالدو الذي كن محظوظًا بما يكفي لأكون خصمه سواء في النادي أو المنتخب".

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وأضاف عن أكثر اللاعبين قربًا لقلبه خارج فرنسا وبعيدًا عن كريستيانو رونالدو: "من بعدهما فأنا أحب البرازيلين أمثال بيليه ورونالدو ورونالدينيو وكاكا".

وأكمل: "ربما الوقت قد مر بالنسبة لي لأتبع خطى ميسي وألعب مسيرتي كلها ف ينفس النادي، للقيام بذلك كان يجب أن أستمر في صفوف موناكو لكن ذلك لم يحدث، الآن دون أن أقلل من ليونيل فمسيرتي ملهمة من جانب كريستيانو رونالدو".

وأنهى تصريحاته: "يوفنتوس فريق كبير تواجد في نهائي دوري الأبطال عدة مرات في السنوات الماضية لكنهم كان ينقصهم شيئًا ما الآن يملكوه بفضل كريستيانو رونالدو".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد انتقل من صفوف موناكو لباريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو كأغلى لاعب تحت الـ 20 عام في العالم.