مبابي يرفض تجديد عقده في باريس سان جيرمان

هل ينضم مبابي إلى ريال مدريد؟

رفض كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، تمديد عقده مع النادي الفرنسي تمهيدًا للرحيل إلى ريال مدريد.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة الملكي في التعاقد مع مبابي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ مبابي لديه 3 سنوات متبقية في عقده لكنّه لا يخطط للتمديد أو الاستمرار في باريس سان جيرمان وبدأ رحلته في الضغط على الإدارة للرحيل.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب لا يرى مستقبله في سان جيرمان وخاصة بعد الخروج المتكرر من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت أنّ الملكي يدير صفقة مبابي بهدوء وروية ولا يمانع تأجيل التعاقد معه للصيف المقبل إلا أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يتخلى عن خطته للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صحاب الـ 20 عامًا متحمس للانضمام إلى ريال مدريد وسوف يبذل قصارى جهده للخروج من سان جيرمان في أسرع فرصة ممكنة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف 303 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.