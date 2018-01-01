مبابي: الواقعية هي سبب تأهل باريس سان جيرمان

بطل فرنسا عبر مجموعة الموت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أن السبب وراء عبور الفريق للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا وتحسن الأداء هو الواقعية والصراحة التي تمتع بها اللاعبون بين بعضهم البعض.

وفاز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف على النجم الأحمر بصربيا مساء الثلاثاء ليضمن صعوده للدور الثاني برفقة ليفربول.

وقال مبابي مع "آر إم سي": "نحن سعداء، أتينا للعبور وقمنا بالرد، الآن سنركز محلياً ونعود لدوري الأبطال في فبراير المقبل". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وواصل: "لا أعتقد أن الفريق تحسن، الأمر هو أننا أصبحنا أكثر واقعية وبدأنا نؤدي كما هو مطلوب مننا، سألنا بعضنا البعض عن كيفية ووجوب لعبنا كفريق وأفراد، فعلنا ذلك بصراحة، وهاهي المكافآة".

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وأضاف الشاب: "أملك فرصة اللعب مع لاعبين عظيمين، عندما نلعب مثل الليلة الجميع يستفيد، لا أحد منهم يحتاج لإثبات أي شيء، كافاني هو هداف النادي التاريخي، ونيمار من الأفضل بالعالم".

وختم: "سنمضي للأمام وسنرى ما سيحدث بالقرعة بالأيام المقبلة".

وحل باريس سان جيرمان على رأس المجموعة الثالثة وخلفه ليفربول، ثم نابولي الذي ذهب إلى الدوري الأوروبي.