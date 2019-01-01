مبابي: الفرق أصبحت أقل خوفاً أمامنا

أبدى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سعادته بالعودة من الإصابة والمشاركة ضد بوردو في المباراة التي انتهت بفوز باريس 1-0 في الأسبوع الثامن للدوري الفرنسي.

وقال مبابي لكانال بلوس عقب المباراة:"الأمر ليس سهلاً. يجب أن نعترف بذلك، الفرق باتت أقل خوفاً ويجبروننا على الركض أكثر".

وأضاف:"حين لا تفوز بالمباريات يصبح من الطبيعي أن يقل خوف الفرق منك، يجب أن نعود للفوز وتسجيل الكثير من الأهداف".

وأوضح:"يجب أن أسجل هدفاً أو اثنين، لقد بدأت أجد الإيقاع ونيمار قد سجل. كل شيء بخير، حاولت البحث عنه، وأحياناً لا يجب عليّ ذلك، وأحياناً العكس، المواقف تختلف".

وتابع:"إصابتي قد تم نسيانها، حتى وإن كنت قد لعبت لوقت قليل اليوم، سيتحسن كل شيء في الأسابيع المقبلة".

يذكر أن مبابي صنع هدف الفوز لصالح نيمار، بعد قدومه كبديل في الدقيقة 60.