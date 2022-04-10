مبابي: التفاهم بيني وميسي ونيمار الآن "أمر مخجل"

عبر كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان عن رغبته في وجود التفاهم الموجود حاليًا بينه وبين ليونيل ميسي ونيمار في وقت سابق.

حيث استطاع الفريق الباريسي يوم أمس تحقيق الفوز بسداسية لهدف على نادي كليرمونت في الجولة ال 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

كما شارك مبابي رأيه حول مدى التأثير الثنائي ميسي ونيمار في اتخاذ قراره بشأن الرحيل عن الفريق أو البقاء.

ماذا قال مبابي؟

قال مبابي لقناة "كانال بلس فرانس": "التفاهم على أرض الملعب مع ميسي ونيمار، إنه لأمر مخز أن يحدث الآن فقط".

وعند سؤاله عن مدى تأثير ليونيل ونيمار في قراره من الرحيل أوضح: "لقد أجبت بالفعل على سؤال حول ما إذا كان نيمار أو ميسي يستطيعان التأثير على قراري أم لا".

وواصل: "إنهم موجودون هنا منذ يوليو. لقد رأيتهم قبل ذلك عدة مرات. لقد أجبت بالفعل".

ماذا قال بوتشيتينو حول رحيل مبابي؟

أوضح ماوريسيو بوتشيتينو أنه يأمل في بقاء مبابي، لكنه اعترف بأن المفاوضات لم تكن في صالح باريس سان جيرمان.

حيث قال: "نريد الأفضل له وللنادي وأفضل شيء هو بقائه".

واختتم: "أنا والنادي نفكر في الأمر، ولكن بعد ذلك هناك مفاوضات يجب أن تصل إلى نتيجة ناجحة".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مارسيليا في الجولة ال 32 من بطولة الدوري الفرنسي الأحد القادم.

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