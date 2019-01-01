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دوري أبطال أوروبا

مبابي الأكثر صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

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نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يواصل أرقامه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا بعد صناعته هدف أمام مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح كيليان مبابي في صناعة هدف لخوان بيرنات أمام مانشستر يونايتد، ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وأنهى باريس سان جيرمان شوط المباراة الأول متأخرًا أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وتأخر باريس سان جيرمان مبكرًا في حدود الدقيقة الثانية بأقدام روميلو لوكاكو، قبل أن يعدل خوان بيرنات النتيجة لفريق العاصمة الفرنسية من صناعة مبابي.

وبهذا الهدف، يكون مبابي قد وصل إلى الهدف الخامس له على مستوى الصناعة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

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ولم ينجح أي لاعب في صناعة هذا العدد من الأهداف، ليتصدر مبابي بهذا الرقم ترتيب اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا العام.  

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