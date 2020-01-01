"مبابي أفضل من نيمار، وتشافي سيكون المدير الفني لبرشلونة"

رجل الأعمال فيكتور فونت والمرشح للمقعد الرئاسي في برشلونة يؤكد على ضرورة قدوم تشافي كممديرًا فنيًا للفريق.

أكد فيكتور فونت المرشح الرئاسي لنادي برشلونة على ضرورة قدوم تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري ليكون مدربًا للفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فونت ونقلتها على لسانه صحيفة "سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن المقارنة بين كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا نجما فريق باريس سان جيرمان.

وقال فونت: "أنا أحب مبابي أكثر من نيمار، البرازيلي لديه موهبة وإبداع أكبر بشكل واضح، لكن الفرنسي يضع تركيزه بشكل كامل على كرة القدم فقط".

المزيد من الفرق

توران: فوجئت بانضمامي لبرشلونة، كنت أظن أنني ذاهب لبايرن ميونخ

وأضاف عن لاوتارو مارتينيز: "لقد أحببته عندما شاهدته مع إنتر هنا في كامب نو، لكن قرارات ضم اللاعبين يجب أن تكون في يد المدير الفني تشافي والهيكل الرياضي فقط".

وأردف عن النجوم الشباب في صفوف الفريق وبالتحديد مارك كوكوريلا: "يجب أن نحافظ على النجوم الشباب الذين يخرجوا من هذا المنزل".

وأكمل: "تشافي سيكون حجر الزاوية في المشروع الرياضي الخاص بنا، نحن نعمل على فكرة أن يكون هو المدير الفني للسنوات العشر القادمة".

جدير بالذكر أن التنافس على مقعد رئاسة برشلونة سيشهد وجود عدة أسماء أخرى على رأسها الرئيس الأسبق خوان لابورتا الذي ألمح لإمكانية ترشحه.