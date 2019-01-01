مبابي: أردت إظهار صعوبة الأمور بدوني

المهاجم الفرنسي يواصل التألق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سعادته بالفوز على كلوب بروج 5-0 في دوري أبطال أوروبا، وتسجيله لـ3 أهداف في تلك المباراة.

وقال مبابي لراديو مونت كارلو:"صحيح أني أردت البداية واعتقدت أني سأبدأ، في النهاية قرر المدرب وكان يجب أن أحترم قراره".

وأضاف:"أردت إظهار أن الأمر صعب بدوني، أريد القتال على مكاني ومساعدة الفريق".

وأوضح:"كرة القدم هي الشغف، لقد مر شهران على إصابتي وكان الأمر مؤلماً للغاية، أريد اللعب في كل مباراة".

يذكر أن مبابي حل بديلاً في الدقيقة 52، ليصبح أصغر بديل يسجل هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.