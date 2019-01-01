مبابي: أحترم ترتيب ركلات الجزاء ونريد الفوز بكل شيء

كيليان مبابي نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان يؤكد على سعادته للفوز على كان في الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره كان ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق استحق تحقيق الفوز في تلك المباراة، بعد أن سيطر على مجرياتها.

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وقال مبابي: "لقد سيطرنا على المباراة وتدرجنا في الهجوم وتركنا الملعب ونحن لدينا الانتصار في جيوبنا، هذا هو الأهم بالنسبة لنا في الفترة الحالية".

وأضاف: "نحن نستعد للمباريات الكبيرة بشكل جيد بالفوز بالمباريات التي تسبقها، ودومًا نريد أن نحقق الفوز في كل مباراة نلعبها وبكل بطولة".

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وأكمل: "لقد خضنا رحلة طويلة بالحافلة لمدة ثلاث ساعات، غير مخصصة حتى للسائحين لكن علينا أن نضع كل تركيزنا على المباراة الهامة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "أنا سعيد كون أن هدفي كان هامًا للفريق، ولا أهتم لأمور ركلات الجزاء فهناك ترتيب لتلك الأشياء وأنا أحترمه، لكنني أعتقد أنني جاهز للمزيد من المسؤوليات".