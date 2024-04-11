"ما يحدث معه غير مقبول" .. تيري هنري يُدافع عن تشافي بسلاح كلوب وأرتيتا

نجم البارسا السابق يُواصل الإشادة بزميله

واصل تيري هنري إشادته الكبيرة ودفاعه المستميت عن زميله السابق تشافي الذي يشغل منصب المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، وقد استخدم تلك المرة الثنائي يورجن كلوب وميكيل أرتيتا.

تشافي كان قد أعلن عقب الخسارة أمام فياريال رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة النادي تُحاول جاهدة حاليًا إقناعه بالعدول عن قراره، خاصة بعد تحسن النتائج الملفت مؤخرًا وآخرها الفوز في فرنسا على باريس سان جيرمان 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس.

هنري انتقد التشكيك في قدرات تشافي وأكد حاجته للاستمرارية في المشروع، مضيفًا لشبكة "سي بي أس سبورت" "لا أعلم ما سيحدث مع تشافي، لكنه لم يتغير من مدرب سيئ إلى جيد بين يوم وليلة، لطالما اعتقدت أنه مدرب جيد وهو مدرب جيد، الجميع الآن يُردد هذا الكلام بعد تحسن نتائج الفريق. طالبوه بالرحيل قبل شهر والآن يطلبون منه البقاء، ما يحدث معه غير مقبول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "الاستمرارية مهمة، يُمكن أن نرى ذلك مع ميكيل أرتيتا في آرسنال، لم يكن جيدًا طوال عامين مع آرسنال، منحوه الوقت وبعدها حصدوا النتائج. عليكم ألا تنسوا بالمناسبة أن تشافي فاز بالدوري الإسباني".

أتم "تشافي خلال العامين الماضيين منح الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب، لم يخف أبدًا من ذلك، كلوب يحصل على إشادة عظيمة حين يفعل ذلك! تشافي كان ومازال مدربًا جيدًا".