ما هي مكافأة شوقي غريب لمنتخب مصر الأوليمبي بعد الفوز على السعودية؟

مواجهة جديدة بين منتخب مصر والسعودية الثلاثاء المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق المنتخب المصري الأوليمبي الفوز على نظيره السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، وديًا في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "السويس الجديد".

ويستعد المنتخب المصري للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في مصر نوفمبر المقبل.

وقام شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري بمكافأة اللاعبين عقب تحقيق الفوز، حيث سمح لهم بالاستمتاع في مياه البحر الأحمر.

ويقيم المنتخب المصري الأوليمبي في الوقت الحالي بالعين السخنة كمعسكر إعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 للشباب تحت 23 عامًا.

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وأحرز أهداف منتخب مصر كلًا من طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن، بينما سجل هدف الأخضر السعودي مدافع النصر عبدالآله العمري.

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في لقاء يوم 10 سبتمبر الجاري، في ستاد السلام بمدينة القاهرة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.