ما هي مدة مباراة كأس العالم لكرة القدم؟

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أنحاء أمريكا الشمالية، في المكسيك وكندا، وستشهد تنافس بعضًا من أعظم لاعبي كرة القدم على لقب أبطال العالم.

سيتم لعب ما مجموعه 104 مباراة على مدار البطولة بعد قرار توسيع البطولة لتشمل 48 فريقًا.

في هذا المقال، يقدم لك موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن مدة كل مباراة، بالإضافة إلى كل ما تحتاج إلى معرفته عن الشوط الأول، واستراحات الشرب، والوقت الإضافي، وركلات الترجيح، والمزيد.

ما هي مدة مباراة كأس العالم FIFA؟

ستنطلق كأس العالم بمرحلة مجموعات أولية بنظام الدوري، تضم 12 مجموعة من أربعة فرق. ستلعب جميع الفرق مع كل دولة أخرى في مجموعتها، وتستمر كل مباراة 90 دقيقة وتتكون من شوطين مدة كل منهما 45 دقيقة. تستمر فترة الاستراحة بين الشوطين لمدة 15 دقيقة، حيث يعود كل فريق إلى غرفة الملابس برفقة الجهاز الفني.

قد تستمر المباريات أيضًا لفترة أطول قليلاً من 90 دقيقة بسبب توقفات الإصابات أو انقطاعات اللعب. ثم تُضاف هذه المدة (المعروفة باسم الوقت المحتسب بدل الضائع أو الوقت الإضافي) في نهاية المباريات، مما يعني أن معظم المباريات تستمر لعدة دقائق أطول من الـ 90 دقيقة الفعلية.

يُشير الحكام المساعدون إلى مدة الوقت المحتسب بدل الضائع الذي سيتم لعبه في نهاية المباراة عن طريق رفع لوحة لإعلام اللاعبين والجهاز الفني والجمهور بعدد الدقائق الإضافية التي سيتم لعبها.

ماذا يحدث في الوقت الإضافي؟

بعد انتهاء مرحلة المجموعات في كأس العالم، تنتقل البطولة إلى مرحلة خروج المغلوب التي يتغير فيها نظام اللعب قليلاً. ستظل مباريات خروج المغلوب تستمر لمدة 90 دقيقة، ولكن سيتم لعب وقت إضافي إذا استمر التعادل في النتيجة عند انتهاء الوقت الأصلي.

ستلعب الفرق 30 دقيقة من الوقت الإضافي، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة. استراحة الشوطين أقصر بكثير من تلك الموجودة في الوقت الأصلي، حيث يُسمح للفرق فقط باستراحة قصيرة لتناول المشروبات وتبديل الجوانب.

وإذا استمر التعادل بعد 30 دقيقة من الوقت الإضافي، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

ما هي أطول مباراة في كأس العالم لكرة القدم؟

يعود الرقم القياسي لأطول مباراة في كأس العالم FIFA مدتها 90 دقيقة إلى إنجلترا وإيران اللتين لعبتا لمدة 117 دقيقة في كأس العالم 2022 في قطر.

فازت "الأسود الثلاثة" بنتيجة 6-2 في مباراة تضمنت 14 دقيقة و8 ثوانٍ من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول و13 دقيقة و8 ثوانٍ أخرى في الشوط الثاني.

وتعني الـ 24 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع أن المباراة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها المباراة التي شهدت أطول وقت إضافي في كأس العالم لكرة القدم بواقع 24 دقيقة.

يختلف الأمر قليلاً في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح. شهد فوز ألمانيا الغربية على فرنسا في نصف نهائي بطولة 1982 تنفيذ 12 ركلة ترجيح. وعادلت السويد ورومانيا هذا الرقم القياسي في عام 1994 في ربع النهائي في الولايات المتحدة، حيث تأهلت السويد.

ما هي فترات الراحة لشرب الماء ولماذا تم إدخالها؟

ستشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 فترات راحة لشرب الماء (المعروفة أيضًا باسم «فترات الراحة للترطيب» أو «فترات الراحة للتبريد») طوال فترة البطولة.

وسيتم تخصيص استراحة لمدة ثلاث دقائق في كل شوط لترطيب اللاعبين في محاولة "لإعطاء الأولوية لرفاهية اللاعبين"، وستتم هذه الاستراحة بغض النظر عن الظروف الجوية "لضمان توفير ظروف متساوية لجميع الفرق في جميع المباريات".

دفعت المخاوف بشأن ارتفاع درجات الحرارة ورفاهية اللاعبين في بطولة هذا الصيف إلى إدخال فترات الراحة للترطيب، حيث سيقوم حكم المباراة بإيقاف اللعب بعد 22 دقيقة للسماح للاعبين بتناول السوائل.

وقد أوضح مانولو زوبيريا، المدير التنفيذي للبطولة، كيف ستعمل فترات الراحة لتناول السوائل.

وقال: "في كل مباراة، بغض النظر عن المكان الذي تقام فيه، وبغض النظر عن وجود سقف [أو] درجة الحرارة، سيكون هناك استراحة لمدة ثلاث دقائق لتناول السوائل. وستكون مدتها ثلاث دقائق من صافرة البداية إلى صافرة النهاية في كلا الشوطين". "من الواضح أنه إذا حدثت إصابة [توقفت المباراة] في الدقيقة 20 أو 21 واستمرت، فسيتم التعامل مع هذا الأمر على الفور مع الحكم".

هل توجد فواصل تجارية أو إعلانية في مباريات كرة القدم؟

لم تُستخدم الإعلانات التلفزيونية في السابق إلا قبل مباريات كرة القدم وفي الشوط الأول وبعدها، ولكن سيتم استخدامها في مباريات كأس العالم بعد أن منحت الفيفا الإذن للمذيعين بعرض الإعلانات خلال فترات الراحة للترطيب.

وقد تم إخطار القنوات التلفزيونية بأن الإعلانات يجب ألا تبدأ خلال أول 20 ثانية من صافرة الحكم لبدء استراحة الترطيب، وأن تغطية المباراة يجب أن تستأنف قبل أكثر من 30 ثانية من موعد استئناف اللعب.

سيكون أمام القنوات التجارية خياران عند استراحات الإعلانات، إما عرض شاشة مقسمة أو قطع كامل للبث. سيسمح خيار الشاشة المقسمة للقنوات باستخدام إعلانات الرعاة الشركاء للفيفا فقط، بينما سيُسمح بعرض أي نوع من الإعلانات في حالة قطع البث بالكامل.

وتعني هذه الخطوة أن مباريات كأس العالم 2026 ستُقسَّم فعليًّا إلى أرباع، لتسير على نهج الرياضات الأمريكية. فالدوريات الأمريكية الكبرى مثل دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة السلة الأمريكية (NBA) ودوري كرة السلة النسائي الأمريكي (WNBA) تتبع جميعها نفس النمط، وتقوم بانتظام بقطع البث لإدراج فواصل إعلانية خلال فترات التوقف المؤقت.

هل توجد فترات توقف مؤقت في كرة القدم؟

لم تستخدم كرة القدم تقليديًا فترات التوقف، بل يتم إضافة الوقت في نهاية الشوط لأي توقفات بسبب الإصابات أو التبديلات أو التأخيرات.

ومع ذلك، فإن إدخال فترات الراحة في كأس العالم 2026 سيقسم المباريات فعليًا إلى أرباع وقد ينظر إليه الكثيرون على أنه نوع من فترات التوقف.