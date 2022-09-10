ما هي مباريات الدوري الإنجليزي المؤجلة بسبب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية؟

تم إعلان الحداد في المملكة المتحدة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فما هي المباريات المؤجلة؟

رحلت ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية عن عالمنا يوم 8 سبتمبر الماضي لتنهي حقبة تاريخية وصلت إلى 70 سنة.

الملكة التي عاصرت الكثير من الأحداث الرياضية عبر التاريخ وأهمها تتويج إنجلترا بكأس العالم في 1966 والتي شهدت التواجد في جميع نسخ المونديال، رحلت عن عالمنا قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم في قطر 2022.

وبعد وفاة الملكة، قرر الدوري الإنجليزي تأجيل عدد من المباريات وإعلان حالة الحداد في المملكة المتحدة.

جول يذكر في هذا التقرير المباريات المؤجلة من البطولات الإنجليزي بسبب وفاة ملكة إنجلترا

ما هي المباريات المؤجلة من الدوري الإنجليزي بعد وفاة ملكة بريطانيا؟

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي كان من المقرر خوضها أيام 10، 11 و12 سبتمبر الجاري.

ورغم أنّ وفاة الملكة حدثت يوم الخميس الماضي، لكن مباريات الدوري الأوروبي والكونفرنس ليج والتي شارك فيها آرسنال ضد زيورخ ومانشستر يونايتد أمام ريال سوسييداد وكذلك وست هام يونايتد أمام ستيوا بوخارست لعبت دون مشكلة.

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التاريخ المباراة الملعب 10 سبتمبر فولهام - تشيلسي كرافن كوتيج 10 سبتمبر بورنموث - برايتون فيتاليتي 10 سبتمبر ساوثامبتون - برنتفورد سانت ماري 10 سبتمبر ليفربول - وولفرهامبتون= أنفيلد 10 سبتمبر ليستر سيتي - أستون فيلا كينج باور 10 سبتمبر مانشستر سيتي - توتنهام اتحاد 11 سبتمبر آرسنال - إيفرتون إمارات 11 سبتمبر وست هام - نيوكاسل يونايتد لندن الأولمبي 11 سبتمبر كريستال بالاس - مانشستر يونايتد سيلهرست بارك 11 سبتمبر ليدز يونايتد - نوتنجهام فورست إيلاند رود

هل يتأثر دوري أبطال أوروبا والبطولات الدولية بوفاة ملكة بريطانيا؟

حتى الآن لم تتأثر الدول الأخرى خارج المملكة المتحدة بوفاة ملكة انجلترا، لكن بعد الأندية والاتحادات وجهت النعي.

فأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا ينعي فيه رحيل الملكة لكن دون أن يذكر أي شيء مرتبط بتوقف المباريات.

وهذا يعني أنّ مواجهات الفرق الإنجليزية في أوروبا لن تتأثر، فسوف يلعب ليفربول ضد أياكس، كما أنّ تشيلسي سوف يخوض مواجهة أمام سالزبورج في لندن ومانشستر سيتي يلعب ضد بوروسيا دورتموند.

وحتى في الدوري الأوروبي، يواجه آرسنال نظيره أيندهوفن في لندن دون أدني مشكلة.

من يخلف الملكة إليزابيث الثانية؟

يتولى نجل الملكة إليزابيث الثانية، الملك تشارلز الثالث، حكم المملكة المتحدة بعمر 73 عامًا.

الملك الجديد أصدر بيانًا بعد توليه المنصب لنعي وفاة والدته الملكة والتعهد بحماية المملكة والقيام بمهامه.

كما أنّه بوفاة الملكة تغير النشيد الوطني للملكة المتحدة ليتحول من "الرب يحفظ الملكة" إلى "الرب يحفظ الملك".

ما هو موعد جنازة الملكة إليزابث الثانية؟

لم يتم الافصاح عن تفاصيل موعد الجنازة بعد، ولكن من المتوقع أنّ تتم بعد 10 أيام من إعلان الوفاة في كنيسة وستمنستر.

وسوف تستلقي إليزابيث الثانية في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة قبل نقلها جواً إلى لندن قبل مراسم الجنازة.