تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024 لحساب دور الـ 32

لحساب الدور 32 من منافسات كأس الملك السعودي 2024 تنطلق مباراة هامة تجمع بين أحد والنصر على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويطمح النصر لمواصلة الأداء الرائع في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد انتصاره المدوي على حساب الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة.

ويحمل الهلال لقب البطولة في النسخة الماضية بعد الفوز على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح عقب التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي بـ 1-1.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024؟

إلى الآن لم يتم طرح تذاكر مباراة أحد والنصر بشكل رسمي، ولكن من المتوقع أن يتم الطرح عبر منصة Easyticket.

وسنوافيكم بطرق الشراء حينما يتم الإعلان الرسمي.

ما هي أسعار تذاكر مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024؟

من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر مباراة أحد والنصر من 100 ريال سعودي.

وسنوافيكم بأسعار التذاكر حينما يتم الإعلان الرسمي.

ما هو موعد مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.