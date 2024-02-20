ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال وسباهان أصفهان في الدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2023-2024؟، وما هي الأسعار؟

يعود الهلال للمنافسة القارية بمواجهة سباهان أصفهان الإيراني الذي فاز عليه الزعيم ذهابًا بثلاثية مقابل هدف، ويعتزم الخروج بنتيجة كبيرة في ملعب المملكة أرينا.

الهلال وصل إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا لكن خسر اللقب لصالح أوراوا ريد الياباني ليفشل في تكرار إنجاز الموسم قبل الماضي.

ونجح الزعيم في دعم الفريق خلال الصيف بصفقات من العيار الناري بجلب نجوم عالمية أبرزهم نيمار ومالكوم وكوليبالي وميتروفيتش.

والآن هيا بنا لنعرف طرق الحصول على تذاكر وأسعار مباراة الهلال وسباهان أصفهان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال وسباهان أصفهان في إياب دور الـ 16 من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر التطبيق الرسمي لنادي الهلال

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال وسباهان أصفهان..

بعد الدخول إلى التطبيق يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما أسعار تذاكر مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتراوح سعر التذكر من 115 ريالًا سعوديًا وتتفاوت الأسعار حسب فئة التذكرة

الموقع سعر التذكرة خلف المرمى 115 - 143 ريالًا سعوديًا أطراف الواجهة 287 ريالًا سعوديًأ الواجهة 345 ريالًا سعوديًا الدرجة الفضية 2300 ريال سعودي الفئة الذهبية 2875 ريالًا سعودي الدايموند 5750 ريالًا سعودي

ما موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024

موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الخميس 22 فبراير 2024، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.