تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة تقام لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني ستجمع كلًا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا لليجا ويطمح في توسيع فارق النقاط أكثر أمام جيرونا.

بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة في المركز الثالث ويسعى للانفصال عن برشلونة الرابع الذي يحتل نفس الرصيد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

ما موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 4 فبراير 2024

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

أندري لونين

فيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - إدواردو كامافينجا - لوكاس فاسكيز

توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

فينيسيوس جونيور - خوسيلو

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

يان أوبلاك

رينيلدو ماندافا - ماريو هيرموسو - أكسيل فيتسل - رودريجو ريكيلمي

ساؤول نيجيز - بابلو باريوس - آرثر فيرميرين - ماركوس يورينتي

أنخيل كوريا - ممفيس ديباي