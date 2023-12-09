ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024 وما هي الأسعار؟

يسعى الشباب إلى تلافي النتائج السلبية التي يحققها هذا الموسم في دوري روشن السعودي، وابتعاده عن المنافسة للغاية منذ الجولات الأولى بأداء جيد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يستضيف خصمًا بتطلعات أخرى يسعى للفوز بكل الألقاب الممكنة وهو فريق النصر بقيادة البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023-2024؟

تطرح تذاكر المباريات التي تقام على ملعب الشباب عادة عبر الموقع الرسمي لليوث..

اضغط هنا لشراء التذاكر من موقع الشباب الرسمي..

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023-2024 من 70 ريالًا سعوديًا..

ما هو موعد مباراة مباراة الشباب والنصر في كأس الملك 2023- 2024؟

موعد مباراة الشباب والنصر في كأس الملك السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.