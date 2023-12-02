ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2023-2024..

مباراة هامة تنتظر الاتحاد في دوري أبطال آسيا تجمعه بنادي أصفهان الإيراني في مباراة تقام لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

المباراة تجمع بين صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة و10 نقاط بالترتيب، وستلعب تلك المباراة من أجل التأهل إلى الدور الثاني في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد وأصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2023-2024..

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته ضد أصفهان الإيراني عبر موقعه الرسمي..

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.