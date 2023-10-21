ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في دور مجوعات دوري أبطال آسيا تجمع بين الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي.

الاتحاد يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد في مباراة واحدة.

بينما القوة الجوية يحتل الصدارة بأربع نقاط حصل عليها من مباراتين، وقد حدذ هذا التباين في عدد المباريات نتيجة المشاكل التي حدثت في مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة، لكنها تقدم لذوي الهمم مجانًا.

الفئة السعر موحد 20 ريالًا سعوديًا فضي 150 ريالًا سعوديًا ذهبي 300 ريال سعودي ذوو الهمم مجانًا

ما هو موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - القوة الجوية الإثنين 23 أكتوبر 2023

19:00 السعودية ومصر beIN Sports AFC HD

SSC HD

شاهد الجوهرة المشعة

ما هي شروط الحصول على تذاكر الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟



