ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر موسم الرياض؟

تتجه المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لأن تكون إحدى منارات السياحة في الشرق الأوسط، وكانت الخطوة الأولى هي إطلاق مواسم السعودية.

بدأت الفكرة في التنفيذ في 2019، والتي شهدت إقامة موسم الرياض للمرة الأولى، ونجح في استقطاب العديد من الزوار للمملكة، تخطى عددهم 7 ملايين.

أجبر ذلك المسؤولين عنه في ذلك التوقيت إلى تمديده، في بعض المناطق حتى مارس 2020، ويبدو أن العائق الوحيد أمام تمديده أكثر هو فيروس كورونا الذي انتشر في نفس التوقيت.



نعيش هذه الأيام النسخة الثانية من موسم الرياض، وبدأ العديد من رواده في البحث عن تذاكره منذ اليوم الأول، فما هي طرق الشراء وأسعارها؟

موسم الرياض 2021: موعد انطلاق الفعاليات، حضور ميسي، وكل ما تريد معرفته

ما هي مواعيد بدء وانتهاء موسم الرياض 2021؟

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موعد بداية موسم الرياض، وتم تحديده عند 20 أكتوبر 2021.

كان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرابع من نفس الشهر، وعرض خلاله تفاصيل موسم الرياض 2021.

وبعد انطلاقه بأيام، أُعلن أنه سيستمر لحوالي 5 أشهر، وسينتهي في 30 مارس 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر موسم الرياض؟

هناك 3 طرق لشراء تذاكر موسم الرياض، الأولى هي موقع ticketmx، والثانية هي تطبيق الموسم، والثالثة هي الشراء المباشر من منافذ البيع.

حجز تذاكر موسم الرياض عن طريق ticketmx

بعد دخولك على ticketmx.com، هناك مجموعة من الخطوات التي عليك اتباعها..

اضغط على تسجيل حساب جديد.

أدخل بياناتك المطلوبة.

اختر تسجيل مستخدم جديد

اختر الفعالية وحدد الفئة والسعر

حجز تذاكر موسم الرياض عن طريق التطبيق والموقع الرسمي

بعد تحميل التطبيق على هاتفك أو الدخول على الموقع الرسمي لموسم الرياض اتبع الخطوات التالية..

أنشيء حساب جديد

اختر الفعالية

سيتم تحويلك على موقع ticketmx

استكمل الإجراءات وقم بالدفع

أماكن بيع تذاكر موسم الرياض

عدد من الأماكن المختلفة يمكنك من خلالها شراء تذاكر موسم الرياض، ستجدها منتشرة في العاصمة السعودية.

أماكن بيع تذاكر موسم الرياض مول الزهران مول الحياة مركز بارك مول النخيل مركز السلام فيرجن ميجا ستور روشانا مركز بانوراما

ما هي أسعار تذاكر موسم الرياض؟

تتحدد أسعار تذاكر موسم الرياض بحسب الفعالية التي ترغب في حضورها بدايةً، وتتفاوت الأسعار من فعالية لأخرى.

ليس هذا وحسب، فبعد اختيارك الفعالية سيكون عليك اختيار الفئة التي ترغب في الحضور من خلالها، ولكل فئة سعر مختلف.

الخبر الجيد والأكيد في هذا الصدد هو أن الهئية العامة للترفيه كانت قد أعلنت أن تذاكر موسم الرياض مخفضة بنسبة 40%، وذلك لجميع الفعاليات سواءً رياضية أو فنية أو غيرها.