ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 .

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة، تجمع بين مصر وغينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.

ووضعت القرعة منتخب مصر، في المجموعة الرابعة من البطولة، برفقة مالاوي، إثيوبيا، بالإضافة إلى غينيا.

وستكون مباراة غينيا، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة إيهاب جلال، والذي سيطمح إلى تقديم اوراق اعتماده للجمهور، والخروج بنقاط المباراة كاملة، بالإضافة إلى تقديم مستوى يرض الجمهور المصري.

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة مصر وغينيا.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة مصر وغينيا؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة مصر وغينيا من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

وسمحت سلطات الأمن بحضور 40 الف مشجع في مباراة مصر وغينيا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا؟

توجد أربع فئات لتذاكر مباراة مصر وغينيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 50 500جنيه مصري.

الفئة السعر الدرجة الثالثة 50 جنيهًا الدرجة الثانية 100 جنيهًا الدرجة الأولى 200 جنيهًا المقصورة الرئيسية 500 جنيهًا

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا؟

موعد مباراة مصر وغينيا هو الأحد 5 يونيو 2022 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.