ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي لموسم 2021-2022.

الزعيم سقط في المباراة المؤجلة من الجولة 19 أمام الفيحاء بهدف نظيف ويتطلع للفوز لتخفيف جراحه.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر ولديه مباراة مؤجلة، أما ضمك فيقع في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء ضمك والهلال.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة ضمك والهلال؟

طرح نادي ضمك تذاكر مباراته أمام الهلال عبر موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

🤩 تعرف على الفعاليات المصاحبة لمباراة #ضمك_الهلال 🏟️

🕠 | من ٣عصرًا حتى ٩مساءً pic.twitter.com/i87uPx4Ro3 — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) May 6, 2022

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة ضمك والهلال؟

تتراوح أسعار مباراة الرائد والهلال من 50 ريالًا وحتى 100 ريال حسب درجة المقعد.

الفئة السعر عوائل A 50 ريالًا عوائل B 50 ريالًا C 75 ريالًا D 75 ريال E 50 ريال F 50 ريال ممتاز 100 ريال

ما هو موعد مباراة ضمك والهلال؟

موعد مباراة الهلال وضمك من الجولة 26 في الدوري السعودي هو يوم السبت 7 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية، 6:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة ضمك والهلال كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.