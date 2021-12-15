ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب؟

يستقبل ملعب البيت، ديربي شمال إفريقي مثير يجمع بين منتخب تونس، وشقيقه منتخب الجزائر، في نهائي كأس العرب 2021.

وحفلت النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإثارة وندية منقطعة النظير، والآن وصلنا إلى المحطة الأخيرة للكشف عن بطل النسخة المميزة من البطولة.

المنتخب التونسي حجز مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على حساب مصر في نصف النهائي بهدف دون رد، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وسيعمل على تحقيق ثاني ألقابه في البطولة بعد فوزه ببطولة 1963.

على الجانب الآخر المنتخب الجزائري، سيطمح لتحقيق أول ألقابه في المسابقة، خاصة بعدما نجح في إقصاء منتخب قطر في مباراة مثيرة، حسمها محاربو الصحراء في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء تمكن من تسجيلها يوسف البلايلي.

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء تونس والجزائر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة تونس والجزائر؟

للتقدم بطلب الحصول على تذاكر كأس العرب 2021، يُمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع تذاكر كأس العرب: من هنا

2. إذا لم تكن قد باشرت طلبك، فإنه ينبغي عليك أن تفتح حساباً باستخدام بياناتك الشخصية، وإذا كنت تملك حساباً مسبقاً، فما عليك إلا تسجيل دخولك إليه.

3. قدم طلب الحصول على التذاكر من خلال الضغط على (طلب تذكرة) على موقع FIFA.com/tickets.

ما هي أسعار تذاكر مباراة تونس والجزائر؟

تقسم تذاكر حضور المباراة النهائية لكأس العرب 2021 إلى أربع فئات، وتبدأ من 60 ريالًا قطريًا وحتى 245 ريالًا.

الفئة السعر الأولى 245 ريال قطري الثانية 175 ريال قطري الثالثة 120 ريال قطري الرابعة 60 ريال قطري

ما هو موعد مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بين تونس والجزائر يوم السبت 18 ديسمبر 2021، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر.

ويمكن مشاهدة المباراة النهائية على التلفاز علي شبكة قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى قنوات الكأس.

وإن لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.