ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة هامة للغاية تجمع بين الهلال والفيحاء، والمؤجلة من الجولة 19 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال لم يخض مباراة الفيحاء في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق فيها "الزعيم" المركز الرابع.

الهلال يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث، وتقليص الفارق مع الاتحاد متصدر الترتيب، حيث يحتل "الزعيم" المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن "العميد".

وعلى الجانب الآخر، فإن الفيحاء يطمح في حصد النقاط الثلاث هو الآخر، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الهلال والفيحاء.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

طرح نادي الفيحاء تذاكر مباراته أمام الهلال عبر موقعه الرسمي alfaiha.evento.sa، ولا توجد طريقه أخرى لشراء التذاكر إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، ستقوم بتسجيل الدخول، ثم اختيار التذاكر ومقعدك، وفي آخر خطوة ستقوم بالدفع لإتمام شراء التذكرة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

حدد نادي الفيحاء سعر تذاكر مباراته أمام الهلال بقيمة 23 ريال سعودي، وهي قيمة موحدة لكافة تذاكر المباراة.

الفئة السعر موحدة أفراد 23 ريال موحدة عوائل 23 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء هو الثلاثاء الموافق 3 مايو 2022، على استاد مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 19:10 بتوقيت السعودية، 18:10 بتوقيت مصر..