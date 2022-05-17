ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك 2022؟

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" المباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22، والتي تجمع بين الهلال والفيحاء.

الهلال وصل إلى المباراة النهائية بعد أن تمكن من تخطي عقبة نادي الشباب في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

أما الفيحاء، فقد تمكن من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن تخطى عقبة الاتحاد في الدور نصف النهائي بهدف دون رد.

وقبل المباراة المرتقبة، تمكن الهلال من تحقيق فوز ثمين على الاتفاق بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 لمنافسات الدوري السعودي، ليواصل الضغط على الاتحاد المتصدر، قبل أربع جولات على نهاية الموسم.

أما الفيحاء، فقد سقط في آخر مباراة لعبها في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر أمام الحزم بنتيجة 3-1 في الجولة 26 من المسابقة.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد المباراة منتظرة بين الفريقين ويرغب العديد من المشجعين في حضورها، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك 2021-22.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك 2021-22 عبر موقع "مكاني"، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

اضغط هنا لحجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء..

ويجب أن تكون مشتركًا في موقع منصة "مكاني" قبل أن تتمكن من حجز تذاكر المباراة، وبعدها كل ما عليك هو الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكنها تبدأ من 15 ريال سعودي كأقل فئة، وتصل أعلى فئة إلى ألف ريال.

وتم تقسيم تذاكر المباراة بالتساوي بين الهلال والفيحاء، حيث تحصل جماهير "الزعيم" على المقاعد يمين المقصورة الرئيسية، وتحصل جماهير "البرتقالي" على المقاعد يسار المقصورة.

الفئة السعر موحدة أفراد 15 ريالًا الموحدة عائلات 15 ريالًأ الممتازة 30 ريالًا الفضية 500 ريال الذهبية 100 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هو الخميس الموافق 19 مايو 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.