ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

ندى الشافعي|
Ali Albulaihi Hilal Abha SPL 29.05.2022Hilal Twitter
الفتح vs الهلالالفتحالهلالدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينقراءات طويلة

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال والفتح التي تقام في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفتح في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الهلال على أبها في الجولة السابقة، وذلك بعد الانتصار الأهم في الموسم على الاتحاد، والذي جعله يتساوى في النقاط مع العميد في الصدارة برصيد 61 نقطة لكلٍ منهما.

قدم نادي الفتح موسمًا رائعًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس في جدول الترتيب وضمن بشكلٍ كبير البقاء في دوري المحترفين، حيث يمتلك 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

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ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح، وما هي الأسعار وغيرها.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والفتح على منصة تذكرتي، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

هناك فئتان لتذاكر مباراة الهلال والفتح الموحدة والمنصة، وسعر الأولى هو 40 ريال، والثانية 500 ريال

الفئة

السعر

الموحدة

40 ريال

المنصة

500 ريال

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الفتح - الهلال

الخميس 23 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC

مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية