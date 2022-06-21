ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال والفتح التي تقام في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفتح في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الجولة 29 من الدوري السعودي 2021-2022.

فاز الهلال على أبها في الجولة السابقة، وذلك بعد الانتصار الأهم في الموسم على الاتحاد، والذي جعله يتساوى في النقاط مع العميد في الصدارة برصيد 61 نقطة لكلٍ منهما.

قدم نادي الفتح موسمًا رائعًا حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس في جدول الترتيب وضمن بشكلٍ كبير البقاء في دوري المحترفين، حيث يمتلك 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الهلال والفتح، وما هي الأسعار وغيرها.

طرحت تذاكر مباراة الهلال والفتح على منصة تذكرتي، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح؟

هناك فئتان لتذاكر مباراة الهلال والفتح الموحدة والمنصة، وسعر الأولى هو 40 ريال، والثانية 500 ريال

الفئة السعر الموحدة 40 ريال المنصة 500 ريال

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة 29 في الدوري السعودي هو يوم الخميس 23 يونيو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.