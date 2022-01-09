ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الطائي في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي 2021-22.

الهلال يدخل المباراة بعد أن استفاق من كبوته، وحقق الفوز على الفيصلي في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 بعد مباراة عصيبة، وذلك إثر تعثره في أربع جولات متتالية، بهزيمتين وتعادلين.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب.

أما نادي الطائي الصاعد حديثًا يعاني كذلك، حيث يحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير، برصيد 15 نقطة، ويفصله فارق الأهداف عن مناطق الأمان.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الهلال والطائي.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والطائي؟

اعتاد نادي الطائي طرح نادي الطائي تذاكر مبارياته على موقع ticketmx.com، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

وكشف الطائي أن طرح التذاكر سيبدأ يوم الإثنين 10 يناير 2022، دون تحديد القيمة المالية لها.

#تنويه| بروتوكول الحضور الجماهيري لمباراة#الطائي_الهلال@Alhilal_FC



🗓️ الثلاثاء 11 يناير 2022

🕐13:00 | فتح البوابات

🕒15:40 | صافرة البداية

🎫فتح رابط حجز التذاكر إلكترونيا 👇

🗓️الاثنين 10 يناير 2022 🕚 11:00 AM

.#أبناؤنا_معنا 🤩#الطائي #فارس_الشمال🤍 pic.twitter.com/wyfcSKEcEo — نادي الطائي السعودي (@tai1381) January 8, 2022

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي؟

في الغالب، تتراوح تذاكر مباريات الطائي على ملعبه بين 30 و250 ريال سعودي حسب الدرجة الخاصة بالمقاعد.

الفئة السعر A الطائي 30 ريالًا B الطائي 30 ريالًا C 30 ريالًا FAMILY 30 ريالًا VIP SILVER 250 ريالًا

ما هو موعد مباراة الهلال والطائي؟

موعد مباراة الهلال والطائي هو الثلاثاء 11 يناير 2022 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:40 بتوقيت السعودية، 14:40 بتوقيت مصر.