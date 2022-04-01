ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب في كأس الملك 2022؟

يستقبل الهلال بملعبه الأمير فيصل بن فهد نظيره الشباب، في قمة تجمع بينهما بنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال نجح في الوصول إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، بينما وصل الشباب إلى المباراة بعد الفوز على الأهلي بالنتيجة ذاتها.

وقبل المباراة المرتقبة، سقط الشباب في فخ التعادل أمام الطائي بهدفين لكل فريق، بينما فاز الهلال على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري السعودي للمحترفين.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

بالتأكيد المباراة منتظرة بين الفريقين ويرغب العديد من المشجعين في حضورها، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والشباب في كأس الملك على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على الموقع، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب؟

تختلف أسعار تذاكر المباراة حسب درجة المقعد، ولكنها تبدأ من 20 ريال وحتى 40 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 25 ريال F2 عائلات الشباب 25 ريال C الهلال 25 ريال D الشباب 25 ريال H1 الهلال 40 ريال H2 الهلال 40 ريال H3 الهلال 40 ريال H4 40 ريال L1 الهلال 40 ريال L2 40 ريال L3 40 ريال L4 40 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الأحد الموافق 3 أبريل 2022، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.