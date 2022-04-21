ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشارقة الإياب؟

يستعد نادي الهلال لمواجهة معقدة أمام الشارقة الإماراتي في ملعب الأمير فيصل بن فهد، تجمع بينهما في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

الهلال وبعد مرور أربع جولات من دور المجموعات يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة بعد الفوز في كل مبارياته.

أما الشارقة، فيملك الأمل في خطف بطاقة المركز الثاني على الأقل، حيث يملك في رصيده أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، ويحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن الريان القطري الوصيف.

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والشارقة؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022 على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على الموقع، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والشارقة؟

تذاكر مباراة الهلال والشارقة من الفئة الموحدة فقط، وأسعارها هو 15 ريال سعودي شامل الضريبة.

الفئة السعر F1 الهلال (عائلات) 15 ريالًا F2 الشارقة 15 ريالًا C الهلال (أفراد) 15 ريالًا D الهلال (أفراد) 15 ريالًا H1 الهلال (أفراد) 15 ريالًا H2 الهلال (أفراد) 15 ريالًا H3 الهلال (أفراد) 15 ريالًا H4 الهلال (أفراد) 15 ريالًا L1 الهلال (أفراد) 15 ريالًا L4 الهلال (أفراد) 15 ريالًا

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الشارقة؟

موعد مباراة الهلال والشارقة هو يوم السبت 23 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.