ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبرلوسيل، وما هي الأسعار؟

يواجه نادي الزمالك نادي الهلال السعودي في مباراة ودية تقام في قطر، في افتتاح ملعب لوسيل أحد ملاعب كأس العالم 2022.

أعلنت لجنة الإرث منذ أسابيع عن إقامة اللقاء الافتتاحي للملعب بين بطلي الدوري المصري والدوري السعودي، وحينها كان قد تحدد بالفعل الفائز بالثاني واقترب الفائز بالأول من التتويج.

فاز الهلال بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد أن عاد من بعيد وخطف اللقب من الاتحاد، أما الزمالك فقد حسم الأمور مبكرًا بعد أن كان غير مرشح في بدايات الموسم.

بالتأكيد يرغب العديد ن محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الزمالك والهلال؟

طرحت تذاكر مباراة الزماالك والهلال في كأس لوسيل على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الزمالك والهلال..

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الزمالك والهلال؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الزمالك والهلال من 40 ريال إلى 200 ريال قطري بحسب الفئة.

الفئة السعر الأولى 200 ريال الثانية 150 ريال الثالثة 80 ريال الرابعة 40 ريال

ما هو موعد مباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل؟

ستقام مباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في قطر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - الهلال الجمعة 9 سبتمبر 2022،



21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports /



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