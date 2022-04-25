ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والريان الإياب؟

يختتم نادي الهلال مشوار دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بمواجهة صعبة أمام نادي الريان القطري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وبعد مرور خمس جولات من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يتصدر الهلال ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وحيد.

أما الريان، والذي ضمن على الأقل المركز الثاني في المجموعة، وإمكانية التأهل ضمن أفضل ثواني إلى الدور المقبل، فقد تمكن من حصد 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل وهزيمة.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والريان؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022 على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على الموقع، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والريان؟

تذاكر مباراة الهلال والشارقة من الفئة الموحدة فقط، وأسعارها هو 15 ريال سعودي شامل الضريبة.

الفئة السعر F1 الهلال (عائلات) 15 ريالًا F2 الريان 15 ريالًا C الهلال (أفراد) 15 ريالًا D الهلال (أفراد) 15 ريالًا H1 الهلال (أفراد) 15 ريالًا H2 الهلال (أفراد) 15 ريالًا H3 الهلال (أفراد) 15 ريالًا H4 الهلال (أفراد) 15 ريالًا L1 الهلال (أفراد) 15 ريالًا L4 الهلال (أفراد) 15 ريالًا

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الريان؟

موعد مباراة الهلال والريان هو يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.