ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولى منافسات موسم 2022-23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة من العيار الثقيل يحل فيها نادي الهلال ضيفًا على نظيره الخليج، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يدخل المباراة من أجل تحقيق بداية قوية للموسم، وإرسال إنذار شديد اللهجة إلى بقية فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بأنه لن يفرط في اللقب الذي حققه في آخر موسمين.

أما نادي الخليج، الوافد الجديد إلى الدوري السعودي المحترفين، فيأمل أن يتمكن من تحقيق المفاجأة وإحراج بطل المسابقة، وأن يبدأ موسمه بقوة هو الآخر.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والخليج؟

أعلن نادي الخليج اليوم الثلاثاء رسميًا عن توقيع عقد مع شركة صلة السعودية لتتولى عملية إدارة وبيع تذاكر مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تباشر الشركة عملية بيع تذاكر الفريق بداية من مواجهة الهلال في الجولة الأولى من الموسم.

لكن حتى الآن، لم يتم طرح تذاكر مباراة الهلال والخليج، أو الإعلان عن الآلية التي سيتم بها بيع التذاكر إلكترونيًا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والخليج؟

ومع عدم الإعلان عن آلية بيع تذاكر مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين، فإن هناك حالة من الغموض تحيط بأسعار تذاكر المباراة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

ما هو موعد مباراة الهلال والخليج؟

موعد مباراة الهلال والخليج في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.