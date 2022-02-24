يستضيف الهلال نظيره الحزم في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعد لعب 18 مباراة، كان آخرهم الفوز على الشباب بخماسية نظيفة في ديربي الرياض.

أما الحزم فيحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والحزم.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والحزم؟

طرح الهلال تذاكر مباراة الحزم موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والتعاون إلى 9 فئات مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 30 ريال ، والأغلى تصل إلى 50 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات 30 ريال F2 عائلات 30 ريال D 30 ريال H1 50 ريال H2 50 ريال H3 50 ريال H4 50 ريال L1 50 ريال L4 50 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والحزم؟

موعد مباراة الهلال والحزم هو السبت الموافق 26 يناير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الـ 18:25 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 17:25 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والحزم كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.