ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال الإياب؟

يستعد نادي الهلال لمواجهة صعبة ضد نادي استقلال الطاجيكي في ملعب الأمير فيصل بن فهد، تجمع بينهما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

فاز الهلال بمبارياته الثلاثة الأولى على الشارقة والريان واستقلال على الترتيب، ليصبح في القمة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر، خسر نادي استقلال مبارياته الثلاثة السابقة، ليقع في قاع المجموعة بدون أي نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال في دوري أبطال آسيا 2022.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال واستقلال؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال واستقلال في دوري أبطال آسيا 2022 على منصة الهلال لبيع التذاكر، ولا توجد طريقة أخرى للحصول على مقعد.

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عند الدخول على صفحة المباراة على الموقع، ما عليك إلا الضغط على احجز الآن، ومن ثم اتبع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال واستقلال؟

تذاكر مباراة الهلال واستقلال من الفئة الموحدة فقط، وأسعارها هو 15 ريال سعودي.

الفئة السعر F1 الهلال (عائلات) 15 ريال F2 استقلال 15 ريال C الهلال (افراد) 15 ريال D الهلال (افراد) 15 ريال H1 الهلال (افراد) 15 ريال H2 الهلال (افراد) 15 ريال H3 الهلال (افراد) 15 ريال H4 الهلال (افراد) 15 ريال L1 الهلال (افراد) 15 ريال L4 الهلال (افراد) 15 ريال

ما هو موعد مباراة استقلال ضد الهلال؟

موعد مباراة استقلول والهلال هو يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.