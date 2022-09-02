ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الفتح والهلال في الجولة الثالثة منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف مباراة الفتح والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال كشر عن أنيابه مبكرًا هذا الموسم، بعد أن حصد ست نقاط من أول جولتين في الموسم بالفوز على الخليج في الجولة الأولى، ثم تخطي عقبة الفيحاء في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

أما على الجانب الآخر، فرغم بداية الدوري بخسارة من جانب الفتح، إلا أنّه نجح في سحق الباطن بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

بالتأكيد يرغب العديد ن محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفتح والهلال؟

طرح نادي الفتح تذاكر مباراته أمام الهلال، عبر منصة مكاني، ولا يمكن الحصول على التذاكر إلا من خلالها.

اضغط هنا لتذاكر مباراة الفتح والهلال..

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفتح والهلال؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الفتح والهلال من 30 ريال إلى 500 ريال بحسب الفئة.

الفئة السعر الموحدة (أفراد وعائلات) 30 ريال المنصة 500 ريال

ما هو موعد مباراة الفتح والهلال؟

موعد مباراة الفتح والهلال، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 4 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية .

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الهلال الأحد 4 سبتمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر SSC شاهد VIP مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية