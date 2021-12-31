ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر؟

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي الفتح في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2021-2022.

سيدخل النصر المباراة وهو قادم من فوز على الهلال والحزم على التوالي في الدوري، ليتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

أما الفتح فقد فجر مفاجأة قوية في الجولة السابقة بالفوز على نادي الهلال، وأصبح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وفي حالة أن أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة الفتح والنصر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفتح والنصر؟

طرح نادي الفتح تذاكر مباراته ضد النصر على موقع مكاني، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر إلا عبره.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الفتح والنصر من 20 ريالًا وتصل إلى 30 ريالًا.

الفئة السعر الأفراد والعائلات 20 ريالًا المنصة 300 ريالًا

ما هو موعد مباراة الفتح والنصر؟

موعد مباراة النصر ضد الفتح هو يوم السبت 1 يناير 2022 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 16:40 بتوقيت القاهرة.