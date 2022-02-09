ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفتح والأهلي؟

يحل الأهلي السعودي ضيفًا على نادي الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

تعادل الأهلي المباراتين السابقتين مع ضمك والتعاون على الترتيب، ليقع في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر، يتواجد الفتح قريبًا من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز 13 برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن التعاون الرابع عشر.

وإذا أردت حضور المباراة الهامة من الملعب، جول يرشدك لكل ما تحتاجه في هذا التقرير.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفتح والأهلي؟

قرر نادي الفتح طرح تذاكر مباراته أمام الأهلي بالمجان، كما سيتم إقامة سحب على جوائز لمن يحضر المباراة من الملعب.

شجع الفتح من المدرج وادخل في السحب على العديد من الجوائز القيمة 🎁🤩#الفتح_الاهلي pic.twitter.com/rDTl8Vj59n — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 9, 2022

ما هو موعد مباراة الفتح ضد الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح هو الجمعة 11 فبراير 2022 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة.