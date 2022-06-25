ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

بلال محمد|
Abdulrahman Ghareeb - Anselmo - ahli - nassr 2022al ahli twitter
الشباب vs الأهليدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينقراءات طويلةالشبابالأهلي

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الشباب والأهلي التي تقام في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الأهلي ضيفًا على الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022، وذلك في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

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ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها..

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

طرحت تذاكر مباراة الشباب والأهلي على موقع ticketmx، وهي الطريقة الوحيدة لحجزها ولا توجد أي وسيلة أخرى.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

تتراوح أسعار مباراة الشباب والأهلي بداية من 20 ريال، وحتى 30 ألف ريال.

الفئة

السعر

F1 الشباب (عائلات)

20 ريال

F2 الاهلي (عائلات)

50 ريال

D الاهلي (افراد)

200 ريال

L1 الشباب (افراد)

220 ريال

L2 الشباب (افراد)

220 ريال

L3 الشباب (افراد)

220 ريال

L4 (افراد)

220 ريال

G

2000 ريال

VIP BOX1

30000 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب ضد الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشباب هو الإثنين 27 يونيو 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الشباب - الأهلي

الإثنين 27 يونيو 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC

الأمير فيصل بن فهد