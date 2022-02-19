ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الشباب، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ووصل الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوز عصيب على الفيصلي بهدفين لهدف، أما الشباب فدك حصون ضمك بخماسية نظيفة.

وتمثل المباراة عنق زجاجة بالنسبة لقلعة الكؤوس، خصوصًا بعد التعادل مع الفيحاء في المباراة الماضية بالدوري السعودي

وفي الأسطر التالية، نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي ضمن مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

طرح نادي الشباب تذاكر مباراته الهامة أمام الأهلي عبر موقع ticketmx.com ولا يوجد وسيلة أخرى للحصول على التذاكر إلا من خلاله.

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عند الدخول على الموقع، ستقوم باختيار المباراة ثم تسجيل الدخول، وما عليك إلا متابعة الخطوات لحجز تذكرتك.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الشباب والأهلي من 20 ريالًا وحتى 6000 ريال..

الفئة السعر F1 عائلات الشباب 20 ريالًا F2 عائلات الأهلي 20 ريالًا C الشباب 20 ريالًا D الأهلي 20 ريالًا H1 الشباب 20 ريالًا H2 الشباب 20 ريالًا H3 الشباب 20 ريالًا H4 الشباب 20 ريالًا L1 الشباب 20 ريالًا L2 الشباب 20 ريالًا L3 الشباب 20 ريالًا L4 الشباب 20 ريالًا G 500 ريال VIP BOX1 6000 ريال VIP BOX2 6000 ريال

ما هو موعد مباراة الشباب ضد الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والشباب هو الإثنين 21 فبراير 2022 بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق المباراة في تمام 20:40 دقيقة بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر.